تعيين سمية السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة

أصدر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الخميس، قراراً بتعيين الدكتورة سمية بنت سليمان بن عبدالله السليمان رئيساً تنفيذياً لهيئة فنون العمارة والتصميم، التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة تابعة للوزارة.

وتعد الدكتورة سمية السليمان من الخبرات المتخصصة في هذا المجال، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة نيوكاسل في بريطانيا عام 2010، كما حصلت على زمالة ما بعد الدكتوراه في برنامج ابن خلدون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى مؤهلات إدارية من نفس المعهد، منها مقرر "ما بعد المدن الذكية: التصاميم والتكنولوجيا المستجدة"، والبرنامج التنفيذي "المفاوضات والتأثير"، وشهادة تنفيذية في الإدارة والقيادة، وشهادة في الاستراتيجية والابتكار.

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كما شغلت منصب عميدة كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل منذ العام 2017، وعضوية المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، وشاركت كقيّمة على الجناح الوطني السعودي الأول في معرض العمارة الدولي السادس عشر لبينالي فينيسيا بإيطاليا.

هذا وستتولى الهيئة الجديدة مهام متعددة ستقوم من خلالها بتطوير قطاع فنون العمارة والتصميم بكل اتجاهاته، منها رسم استراتيجية القطاع ووضع التنظيمات المتعلقة به، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة، وتشجيع الاستثمار في المجال، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية ودعم حقوق الملكية الفكرية في المجالات ذات العلاقة، وغير ذلك من المهام التنظيمية.

وتأتي هيئة فنون العمارة والتصميم من ضمن الهيئات الجديدة التي أطلقتها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف تخصصاته، وستعمل الهيئة على ترجمة خطط الوزارة تجاه قطاع فنون العمارة والتصميم من خلال خلق مجال إبداعي يسمح بإبراز نمط العمارة السعودية وتطويره بشكل يعكس الاعتزاز بالهوية الوطنية العريقة للمملكة العربية السعودية بوصفهاً جزءاً مهماً من محاور رؤية المملكة 2030.