وزير الشؤون الإسلامية في السعودية: للإخوان مشروع تدميري

أكد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، أن جماعة "الإخوان" لديها مشروع تدميري.

وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن الإخوان هدفهم تدمير الدول القائمة، وبناء دولتهم المزعومة.

من يظن أن الإخوان المسلمين ليس لهم مشروع، فهو إما أنه لم يطلع على حقيقتهم،وإما أنه لم يستوعب كلامهم، وإلا فإن قيادات التنظيم كحسن البنا وسيد قطب والترابي ويوسف ندا ومحمود عبدالحليم والقرضاوي وغيرهم يعلنون مشروعهم دائما،وهو تدمير الدول القائمة، وبناء دولتهم المزعومة . — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) April 30, 2020

كما تابع أن من لا يظن أن هذه الجماعة لديها مشروع تدميري فهو لم يطلع على حقيقتهم أو لم يستوعب كلامهم.

ولفت إلى أن رموز الإخوان وقياداتهم مثل حسن البنا وسيد قطب والترابي ويوسف ندا ومحمود عبدالحليم والقرضاوي، كانوا يملكون مشاريع معلنة دائما.

الجماعة تختطف الأموال

يذكر أن آل الشيخ كان أشار قبل أيام إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تختطف الأموال باسم الجمعيات الخيرية.

وقال حينها: "الإخوان المسلمون يمارسون جميع الشعائر الشيطانية من خيانة وغدر واختطاف للأموال باسم الجمعيات الخيرية ونحوها"، مضيفاً أنهم "بائعون لضمائرهم وأوطانهم بحفنة من المال المحرم، لا يتورعون عن امتطاء أي وسيلة من أجل أن يصلوا إلى مشروعهم اللعين في محاولة لسلب الحكم المستقر، وإبداله بحكمهم الإرهابي الدموي".

كما حذّر من أن "الإخوانيين يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة، وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح"، بحسب تعبيره.