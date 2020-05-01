"هيئة الاتصالات" تغرم شركة خدمات بريدية 100 ألف ريال

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، الخميس، إحدى شركات تقديم الخدمات البريدية، وذلك إثر مخالفتها عدداً من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وكشفت الهيئة أن المخالفات المرصودة ضد الشركة تتمثل في: عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه أو التأخير في تسليمها؛ في مخالفة مباشرة للبند الخامس من وثيقة قواعد حماية المستفيدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما أوضحت الهيئة أن الغرامة المفروضة على الشركة بلغت مئة ألف ريال سعودي، مشددة على ضرورة معالجة الشركة للمخالفات وتصحيحها خلال فترة أسبوع من تاريخ صدور الغرامة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تصل إلى إيقاف وسحب الترخيص الصادر لها.

يذكر أن "هيئة الاتصالات" تكثف خلال الفترة الراهنة من جولاتها الرقابية والتفتيشية على مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة لتقديم هذه الخدمات بأعلى جودة.