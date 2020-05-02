رممه مشروع ولي العهد.. هذه قصة "مسجد المنسف" بالزلفي

أنهى مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سمان لترميم وتأهيل المساجد التاريخية في السعودية، "مسجد المنسف" التاريخي في محافظة الزلفي التابعة لمنطقة الرياض، والذي يتميز بالعمارة التاريخية الطينية، والمعتمد على الأثل وجريد النخيل.

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وأوضح مدير الآثار والمتاحف بهيئة السياحة سابقاً ماجد الغزي، لـ"العربية.نت" المراحل التي مر بها المسجد من بنائه وحتى ترميمه حالياً، فقال: "تقع قرية المنسف داخل نفوذ الثويرات شمال محافظة الزلفي 34 كيلومترا، وتعد من أقدم القرى بالمحافظة، وتتميز بكثرة نخيلها وقرب الماء وغزارته، ويقع في وسط القرية جامع المنسف التاريخي، والذي أسس عام 1245هجري الموافق 1829 ميلادي، وتمت عمارته بشكل بدائي من الطين وخشب الأثل وجريد النخل، وكانت مساحته 100 متر مربع، وتقام فيه صلاة الجمعة والجماعة والتراويح والتهجد، ومكان لتعلم القرآن وعلومه".

كما أضاف: "بعدها مر الجامع بعدة مراحل للترميم والتجديد، ففي عام 1277هجري تم تجديد المسجد وزيادة مساحته، وعمل خلوة أرضية "القبو"، وسرحة خارجية بالمواد المحلية من الطين والأثل والجريد، لتبلغ مساحة المسجد 150 مترا مربعا، وفي عام 1290هجري، تم تجديد عمارته وإصلاح ما أفسدته الأمطار وتم رفع جدرانه الخارجية، من المواد المحلية من طين واللبن، وعمل باب خشبي مع الإبقاء على المساحة دون زيادة".

وفي عام 1361هجري تم إعادة ترميم كامل المسجد وزيادة مساحته لتبلغ 200 متر مربع، وفي عام 1391 هجري تم هدم المسجد كاملا وإعادة بنائه من الطوب الإسمنتي المخلوط بالرمل والسقف من المرابيع الخشبية، وجعل له مكان للوضوء، وتركيب باب من الحديد للقبو والباب الخارجي.

هذا وتابع قائلاً "تولى إمامة المسجد والتدريس فيه الشيخ جاسر بن محمد الجاسر، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز الحبيشي، والشيخ محمد بن جار الله الغزي، يرحمهم الله، وفي عام 1440 هجري دخل المسجد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لترميم وتأهيل المساجد التاريخية المرحلة الأولى، حيث تبلغ مساحة الجامع الآن 373 مترا مربعا، ويتكون من سرحة داخلية وخلوة، ودورات مياه منفصلة عن الجامع ومواضئ للنساء والرجال، ومستودع وله منارة ومدخلين من الجهة الجنوبية، وتم ترميمه حاليا مع المحافظة على الطابع التاريخي له واستخدام المواد المحلية القديمة.