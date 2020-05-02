لن تنسوها.. شاهد قصة الحالة رقم 14 التي هزت السعوديين

"أنا متأكد أن من شاهدوها لن ينسوها".. هكذا تحدث المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحافي اليومي عن مستجدات كورونا عن أحد الذين توفوا بالفيروس المستجد.

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وأضاف العبد العالي "هنالك قصص محزنة ومؤسفة لا نريدها أن تتكرر، معظمكم شاهد قصة الحالة رقم 14، التي أصيبت بفيروس "كورونا" في السعودية، وكيف حدثت العدوى، وكيف انتهت القصة، داعياً لمشاهدة هذه القصة على منصة وزارة الصحة التوعوية "عش بصحة" على "تويتر".

وللحالة رقم 14 قصة مؤلمة لمواطن مسن انتقلت إليه عدوى كورونا من ابنه دون أن يقصد، بعد أن تجاهل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالخروج ولقاء الأصدقاء في الاستراحات، حتى مات الأب، وسط حسرة وندم الابن في عدم اتباعه للتعليمات.

الفيلم القصير عن هذه الحالة سجل رواجا بين السعوديين.

وسجلت السعودية اليوم السبت 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تمثل الإناث منها 11%، بينما شكل الذكور 89% ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25459.

وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية تسجيل 210 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في المملكة إلى 3765.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه تم تسجيل 7 حالات وفيات جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 176 حالة وفاة.