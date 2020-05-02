10 ملايين ريال مساعدات سعودية للفلسطينيين لمكافحة كورونا

يدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف السديري، مساعدات السعودية للشعب الفلسطيني لمواجهة فيروس كورونا، الأحد المقبل، في مقر السفارة، وتبلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي تتضمن 12 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية.

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كما تهدف المساعدات لتدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني والحد من انتشار الجائحة.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

ويتم ذلك بحضور مدير الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري، والسفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز العزيز الحزيم.