الداخلية السعودية: عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام

أعلن مصدر مسؤول بـوزارة الداخلية السعودية، السبت، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع، وفق ما نقلته "واس".

وأيضاً تم السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

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كما أكد المصدر، رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارًا من يوم غد الأحد.

هذا وكانت الداخلية أعلنت في 15 أبريل الماضي، عزل حي الأثير بمدينة الدمام، ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة.