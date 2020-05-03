من هو المؤذن الذي أبهر العالم بصوته ولُقب بـ"بلال الحرم"؟

أكثر من 45 عاماً وصوته يدوي في جبال مكة بالأذان من وسط المسجد الحرام، حتى لُقب بـ"بلال الحرم"، نظير صوته المميز، ونبرة أدائه الحجازي، حتى تناقلت تسجيلات أذانه مسامع العالم.

في الوقت نفسه، نشر حساب إمارة مكة المكرمة مطلع شهر رمضان على "تويتر"، مقطع فيديو لمؤذن الحرم الشيخ علي أحمد الملا ليعرف متابعيه بهذا الرجل الذي ولد عام 1366هـ، بمكة المكرمة في عائلة اشتهر معظم أفرادها بالعمل مؤذنين بالحرم المكي، والتحق رسميًا بالعمل مؤذنًا عام 1975م وهو صاحب نبرة صوتية مميزة ويعد أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي الشريف.

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يذكر أن الشيخ الملا، بعد وفاة ابن عمه الشيخ عبدالمالك الملا، تولى مشيخة المؤذنين بالمسجد الحرام، ويعد أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي، ويُعد الابن الرابع بين ثلاثة أبناء وخمس بنات، وتعد أسرته وثيقة الصلة بالأذان. فجده علي عبدالرحمن ملا كان مؤذنًا في الحرم، وكذلك أبوه وعمه صديق وعمه عبدالرحمن وأبناؤه عبداللطيف وعبدالله، كما أن جده لأمه عبدالله خوج من مؤذني الحرم، وكذلك عبدالحفيظ وابنه توفيق، كانوا يعملون في الأذان بالحرم المكي الشريف.