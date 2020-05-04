السعودية: تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية، وكان من بينهما 87% مصابين من الذكور و13% من الإناث. وعادت 4% من الحالات الجديدة لأطفال بينما شكل كبار السن (فوق 65 عاماً) 3% من الحالات، أما المتبقي (93%) فكان لبالغين. و81% من المصابين الجدد هم غير سعوديين.

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وبذلك يصل إجمال الحالات في السعودية إلى 28656، بينها 23989 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 143 مصاباً في "حالة حرجة" في العناية المركزة.

كما تم تسجيل 342 حالة تعافي من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4476.

في المقابل تم تسجيل 7 حالات وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 191. والوفيات الجديدة عادت لمقيمين من جنسيات مختلفة في مكة المكرمة وجدة، وتراوحت أعمارهم بين 39 و87 عاماً، ومعظمهم كان يشكو من أمراض مزمنة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي اليوم في مؤتمر صحفي على ضرورة أن يقوم من يشعر بأعراض كورونا (كالكحة أو ارتفاع درجات الحراراة)، أن يقوم الشخص بعزل نفسه في غرفة، ثم أن يتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 937، وبعدها يجب عليه القيام باختبار كورونا عبر التقييم الذاتي المتوفر في تطبيق "موعد".