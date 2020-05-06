مجموعة سعودية تطلق مبادرات تطوعية لمواجهة كورونا

قررت مجموعة "حيث الإنسان أولاً" المساهمة في توعية المجتمع والمبادرة في التخفيف عن الآثار السلبية المترتبة عن جائحة كورونا على بعض الأسر والأفراد.

وتقوم المجموعة بتوزيع سلال غذائية للأسر المتضررة من كورونا في عدد من مدن المملكة، بدءاً من مدينة جدة في "حملة عطاء مستمر" بالتعاون مع مؤسسة مجتمع جميل الخيرية، وتستمر هذه الحملة حتى انقضاء الوباء. ولم تنس المجموعة الاحترازات الصحية بسبب كورونا، حيث تم أخذ جميع الإجراءات الوقائية في الحملات الميدانية مع الأخذ في الاعتبار تقليل عدد المتطوعين، وتوزيع الكمامات والقفازات، إضافة إلى استلام وتسليم الصناديق حسب الإجراءات المتبعة للسلامة من وزارة الصحة.

وفي كل رمضان، تقوم المجموعة بلقاءات أسبوعية مع شخصيات ملهمة ومؤثرة للحديث عن أبرز القيم الإنسانية وأثرها على حياتهم تحت مسمى برنامج "نحن قيمنا" كل سبت، إضافة إلى حملة توعوية مجتمعية عن التطوع، خاصة في مواجهة كورونا تحت مسمى "جوي يجمعنا".

إلى ذلك أطلقت مبادرة "في الحفظ والصون" وهي عبارة عن جلسات حوارية كل يوم اثنين واستشارات قانونية كل يوم أربعاء لزيادة وعي الفرد بحقوقه وواجباته في ظل الظروف الراهنة، وذلك بمشاركة نخبة من المحامين ورجال الأعمال، وتستمر لأربعة أسابيع.

يشار إلى أن "حيث الإنسان أولاً" هي مجموعة شبابية سعودية غير ربحية مختصة بالإنسانية والمحافظة عليها من خلال تسخير قوى وجهود الجيل الصاعد في مساعدة الأفراد والأسر المحتاجة على هيئة حملات تُقيمها المجموعة بنفسها أو بالتعاون مع إحدى القوى العاملة والجهات الصاعدة في المجتمع. أنشئت من قبل المؤسس سعيد أزهر عام 2013 وتغطي 10 مدن مختلفة في المملكة وعددا من المدن في الولايات المتحدة.