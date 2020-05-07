السعودية: 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السعودية، الخميس، عن 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع الإجمالي إلى 33731.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، تعافي 1015 حالة، ما يزيد الإجمالي إلى 7798.

وأشار في الإيجاز الصحافي اليومي حول فيروس كورونا إلى 10 حالات وفاة جديدة، بينها حالة واحدة لسعودي، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 219.

وقال المتحدث إن عدد الحالات الحرجة هي 145، وإن عدد الحالات النشطة هو 25714، وذلك ضمن إجمالي العدد الكلي للإصابات.

وحول الإصابات الجديدة بالفيروس، الخميس، أوضح أن 17 في المئة منها لإناث، و25 في المئة لمواطنين، و5 في المئة لأطفال.

وشدد على ضرورة الالتزام بتقديم التطعيمات الصحية للأطفال في مواعيدها المحددة منعا لتعرض الأطفال لميكروبات أخرى.

موضوع يهمك خطة الحكومة اللبنانية الإنقاذية برئاسة حسان دياب في عين العاصفة مجددا، وهذه المرة من باب ميليشيا حزب الله، فالسفير... فيلتمان: هيمنة حزب الله أهم تحدٍّ أمام رئيس حكومة لبنان العرب و العالم

وكشفت السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 1352 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 6773.

وأفادت أمس أيضا عن تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتزيد حالات الإصابة في المملكة إلى 31938.

كما شهد، الأربعاء، تسجيل 9 حالات وفاة، أحدهم سعودي، والباقون من جنسيات أخرى، ليبلغ مجمل الوفيات 209 حالات.