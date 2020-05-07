عيادات متنقلة وسلال غذائية تخفف أضرار كورونا في مكة

قررت 40 جمعية خيرية في مكة المكرمة التخفيف من الآثار المنعكسة على المواطنين والمقيمين المتضررين بسبب جائحة كورونا في أحياء وقرى مكة المكرمة، من خلال دعمهم بنحو 97 ألف سلة غذائية، تجاوزت قيمتها 20 مليون ريال ضمن المرحلة الأولى من مبادرة (غذاؤنا واحد) التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك خلال 36 يوماً ماضية فقط.

في التفاصيل، تمثّلت مساعدات الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية في مكة على بيوت المحتاجين في كافة الأحياء والقرى والهجر، في قوالب متنوعة ومتعددة، تنوعت ما بين غذائية وطبية وغيرها من المساعدات الأخرى.

الجمعيات تستنفر

وكانت جمعيات مكة الخيرية استنفرت لسد الثغرات التي خلفتها الجائحة على الأيتام والأرامل والمحتاجين، بالإضافة إلى الأسر التي ترتبط أعمالها بالأجور اليومية ممن أوقفتها ظروف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدمت جمعيات مكة الخيرية سلالا غذائية يصل عددها إلى 97,471 سلة، إضافة إلى وجبات ساخنة بلغ عددها 798,530 وجبة، كما تم تقديم عدد من الوجبات الجافة 21,059 وجبة، كما قدمت سلال إفطار يصل عددها إلى 13,291، وكذلك وجبات الإفطار التي تجاوزت 83 ألفا، و10500 وجبة سحور.

وضمن مساعداتها العينية وزعت الجمعيات على مستفيديها أكثر من مليون ونصف عبوة مياه صحية، و1780 غالون مياه، وعدد 505 صهاريج مياه في المناطق التي تصل إليها المياه، كما تجاوز عدد التمور الموزعة 138 ألف عبوة، إضافة إلى 17127 مساعدة من الخضراوات المتنوعة، وأكثر من 743 ألف رغيف خبز.

كذلك سيرت الجمعيات 4 عيادات متنقلة لعلاج المرضى الذين لا يجدون سبيلا للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية، كما ساعدت المرضى في 251 غسيلا كلويا، ورفد المرضى المحتاجين بـ1250 من المواد الصحية المتنوعة، إضافة إلى تعقيم 58 منزلا بأحدث المعقمات التي تضمن إزالة كل ما يمكن أن يتسبب في نشر الأمراض وانتقالها في محيط تلك المنازل.

ومن خلال بطائق شرائية وصل عددها 3,527 بطاقة، مكنت جمعيات مكة الخيرية مستفيديها من شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم بطريقة تتناسب مع رغباتهم وتحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى إعانتهم بعدد 6,211 من الدقيق، و240 كيسا من الأرز، وأكثر من 4 آلاف مساعدة باللحوم، وعدد 4840 مساعدة بالدجاج، كما تم دعمهم بأكثر من 2500 عبوة لبن، و12 ألف عبوة عصير، وستة عشر جهازا كهربائيا.