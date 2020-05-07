فنان سعودي يفجع بوالده وأخته وهو في الحجر

بحروف ملأها الألم، غرد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، بعدما فقد والده عقب أيام قليلة من وفاة شقيقته، وكتب على حسابه في تويتر قائلا: "في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله، واليوم أفقد والدي، والمؤلم والموجع أنني في حجر صحي، حالياً وصلت ليلة البارحة قادماً من الإمارات بعد غياب 76 يوما، كي أكون قريباً من الوالد، ولكن إرادة الله فوق كل شيء، لم أستطع حضور تشييع جنازة أختي، ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة".

وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمين له واجب العزاء، داعين للراحلين بالرحمة.

موضوع يهمك قررت 40 جمعية خيرية في مكة المكرمة التخفيف من الآثار المنعكسة على المواطنين والمقيمين المتضررين بسبب جائحة كورونا في... عيادات متنقلة وسلال غذائية تخفف أضرار كورونا في مكة السعودية

وتواجد الفنان الحساوي في الإمارات خلال الفترة الماضية، وبسبب إجراءات كورونا لم يتمكن من العودة إلى السعودية فمكث هناك 76 يوما.

الجدير بالذكر أن الفنان الحساوي يشارك في هذا الموسم الرمضاني بمسلسل "⁧‫الشهد المر".