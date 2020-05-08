السعودية.. كيف تواجه خميس مشيط تجمعات العمالة؟

بدأت لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية بالسعودية أعمالها للحد من تجمعات العمالة بأحياء محافظة خميس مشيط، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي شكلت بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، والتي تقوم أعمالها بالوقوف بشكل يومي على الأحياء التي بها تجمعات للعمالة والأسواق، خلال أوقات السماح بالتجول.

وحول أعمال اللجنة، أوضح لـ"العربية.نت" خالد بن مشيط محافظ خميس مشيط، أن عمل اللجنة يقوم على منع تجمعات العمالة الكبيرة بالأحياء خاصة منطقة البلد بالمحافظة، وقال: "تم الاتفاق على تشكيل أربع لجان داعمة للجنة الخماسية، بحيث تقوم أعمال هذه اللجان بالوقوف بشكل يومي على الأحياء التي بها تجمعات للعمالة والأسواق خلال أوقات التجول".

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وأضاف: "تم التوجيه بعدم السماح لأي بسطات خارجية للبيع، بالإضافة إلى نشر الوعي بجميع اللغات التي تنتمي لها العمالة والدعم الأمني المناسب لتلك اللجان للقيام بأداء مهامهم على أكمل وجه، مع تكاتف الجهات المعنية لتحقيق العمل التكاملي بنجاح ومكافحة انتشار هذه الجائحة".

وحول دور اللجان المعنية بمتابعة التجمعات البشرية بالمحافظة، قال بن مشيط: "نتابع بتقارير يومية تردنا من الفرق الميدانية موثقة بتصوير الوقت الزمني، كما نقوم بجولات ميدانية مفاجئة للتأكد من سير العمل طوال اليوم".