السعودية.. هكذا يتناول رجال الأمن إفطارهم خلال منع التجول

"ذهب الظمأ وابتلت العروق" بحبات من التمر، ورشفات من الماء يتناول رجال الأمن السعودي إفطارهم خلال تأدية واجبهم في ضبط الأمن أثناء تطبيقهم قرار منع التجول في النقاط والمواقع المتواجدين بها في مدن السعودية.

ورصدت عدسات المصورين لحظة إفطار رجال الأمن بالميدان خلال أيام شهر رمضان المبارك، التي أظهرت رجال الأمن وهم يواصلون جهودهم في تنفيذ منع التجول للمحافظة على أمن المواطن والمقيم والسهر على راحتهم.

موضوع يهمك أعلنت النمسا، الخميس، شفاء مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد علاجهم بمصل (بلازما) الدم من مرضى متعافين، وهو بروتوكول... نتائج مشجعة لاستخدام بلازما الدم في علاج مرضى كورونا فيروس كورونا

يذكر أن السعودية أعلنت عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق السعودية من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، مع الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.