محمد بن سلمان للكاظمي: حريصون على دعم العراق

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً بمصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

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وأكد ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نماءه وأمنه، وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.

من جهته، عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

تلا ذلك إعلان مكتب رئيس وزراء العراق عن تلقيه دعوة لزيارة السعودية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن ترحيب الرياض بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعبرت الوزارة عن دعم السعودية للعراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة على أساس التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.