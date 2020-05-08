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محمد بن سلمان يؤكد للكاظمي دعم السعودية لنماء وأمن العراق

المصدر: دبي _ العربية.نت
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي
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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بمصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

وأكد ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.

من جهته عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

كلمات دالّة

#محمد_بن_سلمان, #العراق, #السعودية, #مصطفى_الكاظمي
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