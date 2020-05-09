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الداخلية السعودية: رفع العزل عن 6 أحياء بالمدينة المنورة

المصدر: العربية.نت
تعبيرية
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أعلنت الداخلية السعودية، السبت، رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء بالمدينة المنورة اعتباراً من اليوم السبت.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 3 شعبان 1441هـ في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 16 رمضان 1441هـ.

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وأضاف أنه سيتم السماح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

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ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

كلمات دالّة

#المدينة_المنورة, #حظر_تجوال_بالسعودية, #كورونا, #السعودية
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