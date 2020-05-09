السعودية: حالات التعافي من كورونا تتخطى الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية. و18% من الحالات الجديدة كانت لإناث، و82% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة، كالتالي: 6% بين الأطفال، 90% بين البالغين و4% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عاماً). وعادت 30% من الحالات الجديدة لسعوديين، و70% لمقيمين من جنسيات مختلفية.

موضوع يهمك نجح الجراح السعودي في مستشفى مدينة كولمار الفرنسية الدكتور هاني بن طلال الجهني، في إزالة ورم دماغي لفتاة خليجية، حضرت... جراح سعودي ينجح بإزالة ورم دماغي لفتاة كويتية في فرنسا السعودية

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 37136، منها 26753 حالة ناشطة، بينها 140 حالة حرجة في العناية المركزة.

كما تم تسجيل 1024 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 10144.

في المقابل تم تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 239.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي اليوم في مؤتمر صحافي أن الخدمات المتوفرة على الرقم 937 باتت أقرب للمستفيدين منها، وذلك عبر مراسلة الرقم 920005937 على تطبيق واتساب. ومن خلال هذا الرقم يمكن الحصول على معلومات حول فيروس كورونا وأجوابة لاستفسارات متصلة بالفيروس، بالإصالة لآخر المستجدات المتصلة بالوباء.