تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بكمبوديا

دشن الوزير الأول للشؤون الخاصة في مملكة كمبوديا، عثمان حسن، ومفتي كمبوديا الحاج قمر الدين بن يوسف أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، بحضور عدد من الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبمتابعة وتنسيق مع سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فيتنام الاشتراكية، سعود السويلم، والمستشار الإسلامي في تايلاند والمشرف على أعمال الشؤون الإسلامية في مملكة كمبوديا الدكتور يوسف الحمودي.

وأكد السفير أن هذا البرنامج يعد امتداداً لعطاءات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين في شهر‏ رمضان، "فولاة أمورنا لا يترددون في البذل والعطاء في أي وقت وتحت أي ظرف، لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي سيقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة كمبوديا".

من جانبه، أكد المستشار الإسلامي الدكتور يوسف الحمودي أن ‏البرنامج يحظى بمتابعة مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وسيتم توزيع 1500 سلة غذائية تكفي لأكثر من عشرة آلاف صائم.