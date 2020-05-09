الطبيب B2.. روبوت يتواصل مع مرضى كورونا بالسعودية

"الطبيب B2" .. روبوت بدأ أول يوم عمل رسمي في مستشفى الملك سلمان بـ #الرياض، يزور المرضى المنومين في غرف العزل، ويقوم بقراءة وتشخيص علاماتهم الحيوية عن بعد عبر الكاميرات. pic.twitter.com/5GQ4Ek0btU — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2020

تقوم وزارة الصحة السعودية بالاستفادة من طبيب روبوت، أسمته الطبيب B2، وذلك في مستشفى الملك سلمان في الرياض. هذا الروبوت مهمته هي التواصل مع المرضى في غرف العزل الصحي بالمستشفى.

والروبوت مدعوم بكاميرات ترصد المرضى المصابين بفيروس كورونا. وتم تزويد الجهاز الآلي بتقنية لقراءة العلامات الحيوية للمرضى. ودفعت الأجهزة الصحية في السعودية بهذه الروبوتات بهدف تقليل نقل العدوى بين الطاقم الطبي والمرضى.

وكانت السعودية، أعلنت الخميس، عن رصد 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 35,432 حالة، منها 141 حالة حرجة. كما أعلنت عن تعافي 1322 حالة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 9120 حالة، فيما إجمالي الوفيات وصل إلى 229 حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، لعرض آخر مستجدات الفيروس المستجد في المملكة، حيث شدد على أهمية الفحص الموسع والمبكر لكورونا.