إبطال لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان

تمكن الدفاع المدني بمنطقة جازان - جنوب غربي السعودية - من إبطال مفعول لغم بأحد الأودية، بعد أن جرفته السيول المنقولة من اليمن.

موضوع يهمك أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية،... تفاصيل هزة أرضية جنوب غربي السعودية بعمق 6 كم السعودية

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله، دون حدوث أي ضرر، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.