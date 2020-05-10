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إبطال لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان

المصدر: العربية.نت - نايف عريشي
لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان
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تمكن الدفاع المدني بمنطقة جازان - جنوب غربي السعودية - من إبطال مفعول لغم بأحد الأودية، بعد أن جرفته السيول المنقولة من اليمن.

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وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال المختصين لموقع اللغم والتعامل معه بإبطال مفعوله، دون حدوث أي ضرر، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان

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