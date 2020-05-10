التحالف: ترحيل 800 صومالي لليمن مزاعم حوثية غير صحيحة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، إن ما نشرته ميليشيا الحوثي بترحيل السعودية لـ 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح، ولا أساس له من الصحة. وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأضاف المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن.

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن ميليشيا الحوثي قامت في شهر (أبريل 2020 م) بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية.

لكن السعودية، وفق تأكيد المالكي، تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.