السعودية.. 1912 إصابة جديدة وتعافي 1313

كشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، تسجيل 1912 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، فيما بلغت حالات التعافي 1313 ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 11457 حالة.

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وقال "بلغ إجمالي الحالات المصابة في المملكة 39048 حالة، بينها 27345 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة".

هذا وسجلت مكة المكرمة 438 إصابة، وجدة 374 والرياض 363.

كما قال إنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 246 شخصًا.

كما أكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة 21% حالات سجلت فيما بين الإناث، و79% حالات سجلت فيما بين الذكور"، موضحاً أن 35% كانت نسبة انتشار الوباء في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى 65% من الحالات.

وعزا الإصابات الجديدة بين المواطنين إلى المخالطة.

وكان من بين الحالات الجديدة المصابة 8% سجلت في أطفال، و89% سجلت في البالغين، فيما 3% سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

أهم أعراض الفيروس

إلى ذلك، شدد متحدث الصحة، على أهم سلوكيات وجبة الطعام (الحرص على غسل اليدين - ترك مسافة آمنة - عدم مشاركة الأدوات الشخصية)، إضافة إلى التغذية الصحية وشرب السوائل خاصة الماء.

كما أكد أن درجة الحرارة وانقطاع الشهية والتعب من عوارض الفيروس.

وجدد العبدالعالي على أهمية "الاستفادة من التزام المجتمع وضرورة عدم التراخي".

8000 تصريح للتنقل

من جانبه، أكد متحدث وزارة النقل أن الهيئة العامة للنقل أنجزت أكثر من 8000 تصريح للتنقل خلال وقت منع التجول للفرق الإدارية لمنشآت نقل البضائع بكافة أنواعها.

وقال أيضاً "تم إنجاز أكثر من 13700 ترخيص للأنشطة وبطاقات التشغيل، علماً أنه خلال فترة الجائحة تم عمل أكثر من 9 ملايين رحلة للشاحنات في مختلف طرق المملكة".

وتابع "بسبب انخفاض نسبة الحركة المرورية خلال وقت منع التجول والسماح للشاحنات بالدخول إلى المدن في أوقات أكثر من الأوقات سابقًا فقد انخفض معدل مدة الرحلة للشاحنات بقرابة 40%".