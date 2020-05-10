الصحة توضح: مرضى السكري والقلب أكثر الفئات خطورة

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن الفئات الأكثر خطورة عند التعرض لفيروس كورونا.

وأوضحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية "عش بصحة"، أن أصحاب الحالات المرضية التي تضعف مناعة الجسم، مثل الأمراض القلبية ومنها ضغط الدم، وأمراض الرئة وداء السكري والسرطان والمدخنين، معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالوباء.

من هم الفئات الأكثر خطورة عند التعرض لفيروس كورونا ؟#الوقاية_من_كورونا #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/go91mgIaeu — عش بصحة (@LiveWellMOH) May 8, 2020

وأكدت أن أكثر الوفيات هي من أصحاب الأمراض المزمنة.

كما شددت على أهمية البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وطالبت بتجنب الاتصال بمن تظهر عليهم أعراض المرض، ووجوب غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتطهير الأسطح.

هذا وجددت وزارة الصحة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند الخروج المتمثلة في المحافظة على مسافة آمنة، وعدم المصافحة، وتجنب التجمعات ولمس الأسطح، ولبس الكمامة وحمل معقم اليدين بشكل مستمر.