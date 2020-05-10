تفاصيل هزة أرضية جنوب غربي السعودية بعمق 6 كم

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن محطات الرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية، رصدت عصر أمس السبت الساعة 15:6 هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3,45 على مقياس رختر وعمق 6 كم.

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في الوقت نفسه، طمأن المواطنين والمقيمين بأن هذه الهزة تعتبر من الهزات الصغيرة، وليس منها معدلات خطورة، ولم يتم رصد أي هزات ارتدادية، وسوف ينطلق فريق متخصص للوقوف على الموقع ميدانياً ومعرفة الأسباب وإعداد تقرير مفصل.