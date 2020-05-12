السعودية.. إصابة 4 أسر بفيروس كورونا بعد إفطار جماعي

طالب الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، بضرورة الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي حيث كشف عن إصابة عدد من الجيران بفيروس كورونا بسبب اجتماعهم على وجبة إفطار.

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة من التجمعات بكل أشكالها، نظراً لما تمثله من مخاطر في نقل فيروس كورونا المستجد، وتبعات ذلك التي قد تصل إلى الوفاة.

موضوع يهمك كشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عن تسجيل 2520 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع حالات التعافي إلى... السعودية: 1911 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع حالات التعافي لـ15257 فيروس كورونا

وكشف العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي، أنه قبل أسبوعين التقت 4 أسر وهم من الجيران لتناول وجبة الإفطار سوياً، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بفيروس كوفيد 19.

وأكد أن الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد، ولذا من الأجدى تفادي هذه الاجتماعات حفاظاً على حياة الأحبة والأصدقاء.

وأشار المتحدث خلال المؤتمر الصحافي إلى أن عدد الفحوص اليومي يتنامى بشكل متسارع، وهو يتجاوز اليوم 482 ألف فحص ويقترب من نصف مليون فحص.

كما كشف عن تسجيل 2520 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أعلن عن وفاة 9 حالات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264.