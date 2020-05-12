بين الماضي والحاضر.. فتاة سعودية تلفت الأنظار بعدستها

ربطت مصورة سعودية الماضي بالحاضر عن طريق عدستها الضوئية، وتفننت بتصوير الشوارع، حين دمجت السيارات القديمة والأحياء العتيقة في مدينة الخبر شرق السعودية مع عارضات الأزياء العصريين، لتخرج بصور احترافية حظيت بانتشار واسع، ورواج كبير لدى المهتمين.





المصورة الضوئية "سارة آل مقبل" التي بدأت هواية التصوير منذ أن كان عمرها 12 عاما، أكدت لـ"العربية.نت"، أن هذا النوع من التصوير مختلف في مضمونه، لذلك جذب عشاق الصور وتناقل الناس هذه اللقطات، حيث اعتمدت على العارضة "غادة" لتمثل الفتاة العصرية، ولكن روحها بالماضي الأصيل بارتدائها العباءة على الرأس واستخدامها سيارة حمراء موديل 1969، لتذهب الفتاة إلى سوق الخضار ثم إلى سوق الحراج، وأضافت سارة: اعتمدت على إضاءة الشمس في لقطاتي أثناء التصوير، والعناية بالزوايا الملفتة.





وبينت قائلة: "عشقي لمدينة الخبر -شرق السعودية- جعلني أبرز معالمها وشوارعها بهذه الطريقة، رغم معاناتي في إقناع المجتمع بهذا الفن، فالتحدي والإصرار أحد أسباب النجاح والخروج بنتائج مميزة، كما وأطمح من خلال صوري نقل الصورة الحقيقية عن السعودية بانتشار لقطاتي في الصحف العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة بتوثيق الإنجازات خصوصاً الثقافية والسياحية".