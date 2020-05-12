ولي العهد: نواصل السعي لرفع السودان من قائمة الإرهاب

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين، استعرض خلاله الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين.

موضوع يهمك ناقش رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأحد، مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية يزور السودان، رفع اسم... وفد أميركي في السودان.. والرفع من قائمة الإرهاب "مسألة وقت" السودان

وأكد ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما أشار على حرص السعودية على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه.

فيما عبر الفريق البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة تجاه السودان وحرصها على أمن السودان واستقراره.

"مسألة وقت"

يشار إلى أن وفدا من وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب، كان زار السودان في مارس/آذار الماضي، وأوضح أن القيود المالية والاقتصادية تم رفعها عن السودان.

كما أكد الوفد حينها أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "مسألة وقت"، حسب الوكالة السودانية. كما أشار الوفد إلى وجود لجان في الولايات المتحدة تعمل في هذا الشأن.