بالصور.. استئناف أعمال مشروع توسعة المسجد الحرام

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، ممثلة بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية رخص أعمال مشروعات التوسعة السعودية الثالثة.

موضوع يهمك على مر تاريخها، اضطرت البشرية لمواجهة العديد من الأوبئة الفتاكة التي أسفرت عن سقوط أعداد هائلة من الموتى. فبداية من... طريقان لا ثالث لهما.. هكذا يواجه البشر انتشار الأوبئة! علم

وأوضحت وكالة المشاريع والدراسات الفنية أن استئناف العمل يشمل البوابات الرئيسية، وأعمال تركيب أسقف الحجر الصناعي، واستكمال تشطيبات الأقواس المعمارية المطلة على صحن المطاف، وغيرها من الأعمال الرئيسية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد ناقشت الوكالة خطة وبرنامج العمل ومراحل تنفيذ الأعمال المتبقية، وذلك بعد التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من فرصة قلة أعداد مرتادي المسجد الحرام.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الفنية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استكمال المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين كافة، وتوفير كل سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام، وأخذ التدابير الوقائية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.