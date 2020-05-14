رغم الجائحة.. ميناء جازان يصدر 200 ألف طن من "الكلنكر"

نجح ميناء جازان على ساحل البحر الأحمر جنوب غرب السعودية، منذ بداية العام 2020 بتصدير أكثر من 200 ألف طن من مادة الأسمنت الكلنكر العائد لأسمنت المنطقة الجنوبية، والتي تعكس استمرارية الأعمال بالميناء في ظل جائحة كورونا، بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.

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ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لاستمرارية الأعمال التشغيلية في الموانئ السعودية ومنها ميناء جازان لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتيسير الحركة التجارية في السعودية، وذلك في ظل القدرات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها الميناء لمناولة مختلف أنواع وأحجام البضائع.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ قامت بزيادة المساحات المؤجرة داخل ميناء جازان لإقامة مشاريع استثمارية وتوفير مساحات لأنشطة الاستيراد والتصدير ، حيث تم تخصيص مساحة 10,000 آلاف متر مربع لتصدير الأسمنت والكلنكر، وذلك في إطار تشجيع القطاع الخاص وزيادة الفرص الاستثمارية.