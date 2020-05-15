هذا ما قاله رجل الأمن منقذ طفلة نجران من الدهس

انهالت عبارات الشكر والثناء على منصات التواصل الاجتماعي، موجهة لأحد منسوبي جوازات نجران الواقعة جنوب غرب السعودية، بعدما ركض نحو طفلة صغيرة أثناء عبورها الشارع بمفردها، قبل أن تصدمها سيارة كانت قادمة على الجانب الآخر من الطريق.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، حرص رجل الأمن على إنقاذ الطفلة، بعد أن لمحها عن بُعد، فهرع مسرعا لإنقاذها.

وأشار بيده إلى السيارات القادمة للتوقف، لكي يتمكن من اللحاق بالطفلة التي كانت تعبر الطريق في نفس الوقت تقريباً، حتى تم إنقاذها وإعادتها إلى أهلها.

وعبر نشطاء السوشيال ميديا عن تقديرهم للرقيب ناجي الغباري، واعتبروا أن ما قام به عمل بطولي في إنقاذ الطفلة.

عن تلك اللحظات تحدث الغباري إلى "العربية.نت" قائلاً: "شاهدت طفلة لا تتجاوز العامين من عمرها وهي تعبر الطريق خلال فترة منع التجول في نجران بعد الساعة الخامسة عصراً، وخلال استلامه في النقطة الأمنية ضمن برنامج مساندة رجال الجوازات للعمل الميداني، فما كان مني إلا الركض وإيقاف جميع السيارات العابرة للتوقف خوفا عليها من الدهس".

وتابع: "أخذت الطفلة لتكون في الأمان والبحث عن أهلها الذين هم في الأساس يبحثون عنها، وتم تسليمها لأهلها الذين سعدوا بعودتها".

وختم حديثه قائلا: "عندما راج مقطع الفيديو على "تويتر" انهال علي الشكر والتقدير، كما تلقيت الإشادة من منسوبي الجوازات ومن مدير جوازات نجران العميد سعد القحطاني، الذي ثمن بدوره هذه المبادرة، إضافة إلى التفاعل المجتمعي الذي قدم كل كلمات الشكر التي أعتبرها أكبر مكافأة".