السعودية توزّع 4000 سلة غذائية في إثيوبيا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة السعودية في إثيوبيا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز لعام 1441هـ ، والذي يستهدف توزيع أكثر من 4000 آلاف من السلال الغذائية يستفيد منها 40 ألف صائم خلال شهر رمضان، وذلك بمقر ‏السفارة في العاصمة أديس أبابا وعدد من الأقاليم.

وحضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا ‏سامي بن جميل عبدالله، والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عمر إدريس، ونائبه الدكتور جيلان خضر غمدا والملحق الديني في السفارة الأستاذ علي بن خالد الخضيري وبحضور عدد من الإعلاميين. ‏

فيما أكد السفير السعودي لدى إثيوبيا، أن البرنامج يجسد حرص الحكومة السعودية على تلمس حاجات إخوانهم المسلمين في شهر ‏الخير والبركة في ظل ظروف استثنائية تحيط بالعالم، مشيراً إلى أن البرنامج أضحى معلماً بارزاً في شهر رمضان في أكثر من 18دولة حول العالم.

من جانبه، قدم المفتي العام في إثيوبيا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عمر إدريس شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على الدعم لبلاده.

كما أوضح الملحق الديني بالسفارة السعودية علي الخضيري، أن البرنامج يستهدف توزيع 4000 سلة غذائية تكفي لتفطير 40 ألف صائم في ستة أقاليم بجمهورية إثيوبيا، يتم تسليمها بالتعاون مع المجالس الإسلامية في الأقاليم وفق الإجراءات الاحترازية.