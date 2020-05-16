السعودية.. 2840 إصابة جديدة وتحذير من نشر الشائعات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، السبت، تسجيل 2840 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث سجلت الرياض 839 حالة، وجدة 450 ومكة 366 والمدينة 290.

فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة لحالات مصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة.

وقال في المؤتمر اليومي حول الجائحة، إنه تم تسجيل 1797 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، مشددا على تجنب نشر الشائعات حول الوباء والالتزام بالإجراءات الإحترازية.

كما تابع قائلاً "الفحوص المخبرية الجديدة سجلت 18285 فحصا، ليبلغ إجمالي الفحوص 570360 فحصا.

وبلغ إجمالي الحالات التراكمية 51980، وإجمالي الحالات النشطة 28048 منها حرجة 166، أما إجمالي حالات التعافي 23666، وإجمالي حالات الوفاة 302.

وجاء تفصيل الحالات الجديدة في المملكة كالتالي:

- 26 % إناث، ذكور 74 %

- % أطفال، 87 % بالغين، 4 % كبار السن

- 34 % مواطنين، جنسيات أخرى 66 %