السعودية: 2736 إصابة بكورونا.. وحالات الشفاء تتخطى 25 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية. و22% من الحالات الجديدة كانت لإناث، و78% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة، كالتالي: 9% بين الأطفال، 87% بين البالغين و 4% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عاماً). وعادت 40% من الحالات الجديدة لسعوديين، و60% لمقيمين من جنسيات مختلفة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 54752 ، منها 28718 حالة نشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة.

موضوع يهمك أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور... الجمعية الفقهية السعودية تشرع صلاة العيد في البيوت السعودية

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم، في مؤتمر صحافي، أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.

كما تم تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722.

وفي هذا السياق، أوضح العبدالعالي أن نسبة التعافي بين المصابين بكورونا في السعودية وصلت إلى 47%، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة.

في المقابل تم تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 312.