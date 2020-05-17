النيابة تكشف تفاصيل عن "خاطفة الدمام"

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أنه تم رصد تجاوزات الصحافي الكويتي، المدعو "أبو طلال"، والمخالفات الصادرة عنه، مبينًا أن النيابة بصدد طلبه من الكويت.

موضوع يهمك بعد بيان النيابة العامة السعودية بشأن خاطفة الدمام، علق موسى الخنيزي، أحد المختطفين في تصريح خاص لـ"العربية.نت"، قائلا:... قضية خاطفة الدمام تعود إلى الواجهة.. وأول تعليق للخنيزي السعودية

وقال الدسيماني خلال لقائه عبر برنامج "الليوان" الذي يقدمه عبدالله المديفر: "رصدنا تجاوزاته، وتم اتخاذ الإجراءات، وهو مطلوب للنيابة العامة، وسنطلبه من دولة الكويت عبر الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي".

يذكر أن الدسيماني كان قد أوضح أنه لم يثبت قيام خاطفة الدمام ببيع الأطفال المخطوفين، لافتًا إلى أن التي يطلق عليها "سلطانة" هي شخصية وهمية، ولا وجود لها في قضية "خاطفة الدمام"، وأن زوج "خاطفة الدمام" الأول ليس له علاقة بجرائمها، فيما يعتبر الزوج الثاني شريكًا.

إلى ذلك كشف المتحدث أن تحليل الـDNA أثبت أن منار ومحمد ابنا "خاطفة الدمام".