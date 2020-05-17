وفاة المفكر والأديب السعودي عاصم حمدان

توفي الأديب السعودي الدكتور عاصم حمدان، السبت، عن عمر ناهز 70 عاما، حيث نعى كتاب ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الأديب الراحل، معددين أبرز مآثره الثقافية، ومشيدين بإرثه المعرفي وإنتاجه الأدبي.

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وقدم وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تعازيه لعائلة الأديب الراحل الذي وافته المنية في المدينة المنورة.

كما وجَّه رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، بإعادة طباعة مؤلفات الدكتور عاصم حمدان، وجمعها في موسوعة كاملة تسهيلاً للاستفادة منها، وتوزيعها على المراكز البحثية والثقافية والمكتبات العامة.

كذلك طلب الدكتور اليوبي من قسم اللغة العربية ومركز التميز البحثي ومركز النشر العلمي الإشراف على الموسوعة.

ومن المقرر أن تتم الصلاة على الراحل الدكتور عاصم بن حمدان فجر الأحد في المسجد النبوي الشريف.

فيما يعد الراحل من أبرز المؤرخين، وله مؤلفات مهمة مثل كتاب "التآمر الصهيوني الصليبي على الإسلام"، وكتاب "حارة الأغوات" ودراسات مقارنة بين الأدبين العربي والغربي، والمدينة المنورة بين الأدب والتاريخ.