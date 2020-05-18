توزيع وجبات إفطار برنامج خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا

استمراراً لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في ماليزيا، قام سفير خادم الحرمين الشريفين محمود حسين قطان والأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية السيد داتوء سري محمد شهرول إكرام يعقوب، بتوزيع وجبات إفطار صائم بمقر وزارة الخارجية الماليزية في بوتراجايا.

وقد أعرب الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية السيد داتوء سري محمد شهرول إكرام يعقوب عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة الطيبة لدعم الصائمين في ماليزيا وأنحاء العالم الإسلامي. وقد شارك في هذه المناسبة الملحق الديني بسفارة المملكة الشيخ عبد الرحمن الربيعان وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الماليزية.





مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بتوزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في ماليزيا وسط إشادة واسعة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية الماليزية الذين يشيدون بدور المملكة وقيادتها في تلمس احتياجات الأشقاء في شهر الخير والعطاء وفي ظل ظروف استثنائية عصفت بأغلب دول العالم.