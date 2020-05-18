شاب سعودي يبيع الخضار من كرسيه المتحرك وهذه قصته

على كرسي الإعاقة، مشوار كفاح دام 4 أعوام، قاد شاب سعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 27 عاماً، للعمل في بيع الخضراوات والبطيخ بمنطقة الرياض، بعد تعرضه لحادث مروري قبل سنوات أدى إلى خلل في وظائف الحركة لديه.

محمد الدواس رفض الجلوس، وقرر بعزيمته وإصراره الدخول في مجال تجارة الخضار والفواكه، لقضاء وقته وكسب لقمة عيشه، فهو يخرج يومياً منذ بزوع الشمس وحتى الليل، لجلب الخضار إلى محله وبيعها.

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الدواس يحلم أن يكمل مسيرة علاجه في الخارج، فذكر في فيديو رائج على وسائل التواصل، أنه يجمع المال من تجارته ليتعالج في ألمانيا أو الهند ليعود للحركة من جديد، ليسطر بذلك نموذجا لتحدي المصاعب والعزيمة التي تتحمل الأعباء.

وقال في حديثه مع "العربية.نت": تعرضت لحادث قبل 12 سنة على الدباب، وسبب لي قصورا في الحركة، والآن أحببت قضاء الوقت في بيع الخضار للتواصل مع الجمهور، فالكثير من الناس يتعاملون معي".

وأضاف: "بدأت البيع في سوق شعبي، والعديد من مواقع البسطات، إلى أن استطعت استئجار محل ليكون مقرا دائما لي لمزاولة عملي التجاري، فهي مهنة ممتعة وعوائدها الاقتصادية ممتازة، فالشباب السعودي قادر على العمل والإنجاز، فهو نموذج جميل للعمل مهما كانت المعوقات".