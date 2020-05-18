شاهد.. إفطار رمضاني داخل غرفة عمليات

مشهد جراح سعودي وهو يتناول وجبة إفطاره من داخل غرفة العمليات، تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي، معبرين عن فخرهم للكوادر الطبية.

وفي تفاصيل المشهد، قام رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمنطقة الحدود الشمالية الطبيب السعودي عبد الرزاق الهزيمي بنشر قصة إفطار رمضاني مختلفة في غرفة العمليات، والتي سردها على حسابه الشخصي في "تويتر".

وأبان بأن الصور هي خلال إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياة مريض أربعيني، يعاني من نزيف دماغي إثر تشوهه بأحد الأوعية الدموية الدماغية.

وتداول مغردون تلك الصور التي تظهر الدكتور الهزيمي وهو يتناول الإفطار بمساعدة أحد أفراد الكادر الطبي الذين معه داخل غرفة العمليات، بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر.

من جهته، أشار الهزيمي في حديث إلى "العربية.نت" أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفطار في غرفة العمليات، والصور المتداولة تم تصويرها بشكل عفوي، وهي تأكيد على رسالة الطبيب الإنسانية والسامية من ناحية، وأهمية تحمل المواطن مسؤولية الجلوس في المنزل، واستشعار المسؤولية والرسالة السامية التي يقوم بها الأطباء من ناحية ثانية.

وتفاعلت إدارة المستشفى مع المشهد، وقالت في تغريدة على حساب المستشفى بـ"تويتر": "شكراً د. عبدالرزاق أنت والطاقم الطبي معك، نفتخر بأنكم أحد أبطال الصحة في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد، كتب الله أجركم".