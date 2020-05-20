السعودية: 2691 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 33478

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا 74% منهم من الذكور بينما 26% من الإناث، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 62545 حالة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا، تم إجراء 18094 فحصا، ليصل إجمالي الفحوصات التي أجريت في المملكة إلى 636178.

كما أضاف أن هناك 28728 حالة نشطة، منها 276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات. وأكد العبد العالي أن إجمالي حالات الشفاء في المملكة بلغت 33478، بعد تسجيل 1844 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن تسجيل 10 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 339 حالة.