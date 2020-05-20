سعودي طلب تصريح تنقل لعلاج ابنته.. فتفاجأ بطائرة خاصة

لبت وزارة الصحة السعودية طلب مواطن لعلاج ابنته بالرياض وحضور موعدها في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، حيث تم نقلها عبر الإخلاء الطبي بطائرة خاصة قبل موعدها بيوم.

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جاء ذلك حين طالب الحسن الخبراني بحصوله على تصريح يمكنه من الانتقال بابنته ذات الـ 12 عاماً، من منطقة عسير إلى الرياض، ذاكراً صعوبات السفر وبُعد المسافة، ليتفاجأ بإجابة وزارة الصحة بإرسال طائرة خاصة لنقل ابنته إلى المستشفى.

وقال الخبراني لـ"العربية.نت": "عدت إلى عسير الثلاثاء، بعد أن تم الإخلاء الطبي من وزارة الصحة عبر طائرة خاصة. أنا لم أتوقع هذا التجاوب في ظل هذه الظروف وحالة الانشغال التي يعيشها القطاع الصحي، إلا أن هذا الأمر يؤكد على رعاية حكومتنا لأبنائها وحرصها على تقديم أفضل الخدمات الطبية".

كما أبان: "ابنتي تعاني من ضمور في المخ، وكان لديها موعد مستعجل لعمل جبائر بعد إجراء عملية قبل شهرين. طلبت تصريحا للأمن العام للتنقل والذهاب للموعد، وتم إبلاغهم أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقمت بإرسال التقارير الطبية، وبعدها تواصلت معي وزارة الصحة قبل أسبوع للتنسيق حول الأمر. وكان من ضمن الخيارات التي وضعتها تأجيل الموعد لعدم استطاعتي السفر بها إلى الرياض في ظل الظروف الحالية وتوقف الرحلات الجوية، فأجابتني الوزارة بأنها سترسل طائرة خاصة (السبت الماضي) قبل الموعد بيوم لنقل طفلتي إلى المستشفى، وأخبروني بأن الطائرة ستقوم بإعادتنا أيضاً إلى عسير بعد انتهاء المراجعة الطبية".

إلى ذلك ختم حديثه: "ما قدمته وزارة الصحة لابنتي أمر يعجز عنه الشكر في هذه الظروف، وما حدث ما هو إلا حرص دولتنا على مصالح المواطن، وعلى كل ما من شأنه الحفاظ عليه وعلى حياته"، مثمناً "هذا الدعم من حكومتنا، ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مقدماً شكره لوزير الصحة، توفيق الربيعة، على الدعم والرعاية الصحية وتوفير العلاج والسكن.