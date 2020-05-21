السعودية: 65 ألف إصابة بكورونا.. منها 36 ألف متعافٍ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الحالات الجديدة بين عدد من المدن السعودية. و27% من الحالات الجديدة كانت لإناث، و73% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة كالتالي: 10% بين الأطفال، 87% بين البالغين و3% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عاماً). وعادت 39% من الحالات الجديدة لسعوديين، و61% لمقيمين من جنسيات مختلفة.

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وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 633064 فحصا في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 14980 عن يوم الأربعاء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 65077، منها 28686 حالة نشطة، بينها 281 حالة حرجة في العناية المركزة.

كما تم تسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 36040.

في المقابل تم تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا ، بينهم حالة واحدة من الجنسية السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 351.