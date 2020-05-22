العيد الأحد في السعودية وعدد من الدول العربية

أعلنت السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والعراق وقطر والأردن ولبنان، مساء الجمعة، أن الأحد القادم سيكون أول أيام عيد الفطر.

هذا وتعذرت رؤية هلال شهر شوال، اليوم الجمعة، في السعودية، وسيكون غداً السبت المتمم لشهر رمضان.

وأكد مراسل "العربية"، مساء الجمعة، عدم إمكانية رؤية هلال شوال في مرصد الأهلة بمدينة تمير السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية على "تويتر" عن الديوان الملكي والمحكمة العليا أن غداً السبت المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وجاء في نص البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي: "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1441هـ، واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1441هـ، وبعد النظر فيه وتأمله لم يوجد فيه ما يثبت رؤيته، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الجمعة في كافة مناطق المملكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن غُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، متفق عليه واللفظ للبخاري، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غدٍ السبت 30 / 9 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى وهو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 1 / 10 / 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 5 / 2020م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ".

وفي مصر، ذكرت دار الإفتاء أن السبت هو المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات على "تويتر" أن الأحد أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

وبثت وكالة الأنباء الأردنية على "تويتر" أن غداً السبت المتمم لرمضان والأحد أول أيام العيد.

وقالت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت إن غداً السبت المتمم لشهر رمضان المبارك، والأحد أول أيام عيد الفطر.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وطالبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أملت ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.

يأتي ذلك فيما أكدت الحسابات الفلكية أن القمر سيغرب قبل الشمس يوم الجمعة 29 رمضان (الموافق 22 مايو 2020)، ما يعني أن العيد سيكون يوم الأحد 24 مايو، وسيُكمل شهر رمضان 30 يوماً.

بدوره، أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن هلال اليوم الجمعة 29 رمضان سيغرب قبل الشمس في مكة المكرّمة بما يقارب 10 دقائق، وبهذا سيكون شهر رمضان 30 يوماً والعيد يوم الأحد 24 مايو، إذ لن يكون للهلال مكث في الأفق في يوم الجمعة 29 رمضان.