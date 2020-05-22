الملك سلمان يبحث مع برهم صالح تطوير العلاقات بين البلدين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً الخميس، من برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تهنئته لفخامته بهذه المناسبة الكريمة، وتمنيات المملكة للعراق الشقيق بالنماء والاستقرار.

موضوع يهمك قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 59 خرقا لوقف النار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأكد... التحالف: 59 خرقا للهدنة من قبل الحوثيين خلال 24 ساعة اليمن

من جهته، نوه فخامة الرئيس العراقي بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على كل ما من شأنه تعزيز شتى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما تم خلال الاتصال، بحث مجمل العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها.