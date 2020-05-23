إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين مع إيقاف حضور المصلين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، مع إيقاف حضور المصلين.

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وأكد السديس أن هذا القرار يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين وقيادتنا الرشيدة، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصدر، الجمعة، تعميماً لكافة مؤذني المساجد والجوامع بالمملكة برفع التكبيرات في يوم عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1441 هـ، من بعد صلاة الفجر وحتى وقت دخول صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.، وذلك إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المتضمن الموافقة على السماح للمؤذنين في الجوامع والمساجد في السعودية في يوم العيد بترديد التكبيرات عبر مكبرات الصوت الخارجية.