خالد بن سلمان: نقف مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، السبت، نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقها بخير وسلام.

وأردف خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا "تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".

نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام.

تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 23, 2020

من جهته، كان علي علاوي، نائب رئيس الوزراء العراقي، قد ثمن في وقت سابق السبت، القرار السعودي بعودة سفير المملكة لدى بغداد، مشيراً إلى بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية قريباً في بغداد.

يأتي ذلك فيما أشارت مصادر العربية إلى بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية قريبا في بغداد.

وبحث علي علاوي مع وزراء سعوديين، الجمعة، عدداً من الموضوعات المشتركة في مجالات النفط والاقتصاد والعلاقات بين البلدين.