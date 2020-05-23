خالد بن سلمان: نقف مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، السبت، نتطلع إلى أن يعود العراق أحد أعمدة العرب قوياً ناهضاً، وأن يعيش شعبه الحياة التي يستحقونها بخير وسلام.

وأردف خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا "تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب؛ لما فيه مصلحة العراق وشعبه العزيز".