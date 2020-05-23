في 18 دولة برنامج الملك سلمان يفطر أكثر من مليون صائم

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في (18) دولة، والذي شرعت به مع دخول شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة بسفارات المملكة في 18 دولة، وشمل تنفيذ البرنامج بــ 100 مدينة بخمس قارات بالعالم بالتنسيق مع وزارات الشؤون الدينية والمشيخات الإسلامية والجمعيات الخيرية الرسمية، حيث تم توزيع (74,605) سلة غذائية متكاملة، استفاد منها (1.106.000) مليون ومائة وستة ألاف صائم في هذا الشهر الفضيل، عقب التوجيه الملكي الكريم بزيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال هذا العام .

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وافر الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، على هذه العادة السنوية التي يتعاهد بها إخوانه المسلمين حول العالم، ويتلمس فيها حاجاتهم في هذا الشهر الكريم.

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وبين الوزير آل الشيخ، أنه في ظل انشغال دول العالم بأزمة فايروس كورونا ومعالجة آثاره في داخل دولها، امتدت يد الخير والعطاء في السعودية لتضميد جراح الأرامل والأيتام وسد حاجة المحتاجين حول العالم أجمع، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، لتنفيذ البرنامج في 18 دولة بالعالم هي : جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، أثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، تايلند، البوسنه والهرسك، استراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، إندونيسيا.

ونوه بما صاحب البرنامج من تقديم مبادرة نوعية كانت محل تقدير وإشادة من مختلف الدول التي نفذت فيها وهي تخصيص عدد كبير من وجبات الإفطار للعاملين في الصفوف الأمامية من رجال الأمن والصحة الذين يعملون في التصدي لوباء كورونا تقديراً لدورهم البطولي لمواجهة هذه الجائحة العالمية، مضيفاً بأن سلال الخير شملت عدد من الدول التي تضررت بالحروب الطاحنة والمجاعات تجسيداً لدور البرنامج في تضميد الجراح وتلمس الحاجات وشمولية المستفيدين منه ليبقى أثره الطيب في نفوسهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم.