السعودية: 2399 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 43520

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2399 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 21% منهم إناث و79% ذكور، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 72560.

إلى ذلك أوضح المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي في الإفادة اليومية حول مستجدات كورونا أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 28650 منها حرجة 372.

كما أعلن تسجيل 2284 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 43520.

وقال المتحدث إن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغ 390 بعد تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين العبد العالي أن تأثير حرارة الشمس أو الطقس ومقولة أنه يقلل من نشاط الفيروس هو محل دراسة، لافتا إلى احتمالية أن يضر الإنسان تعرضه لحرارة الشمس في فترات طويلة.