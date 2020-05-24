السعودية: 2399 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 43520

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 2399 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 21% منهم إناث و79% ذكور، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 72560.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) May 24, 2020
التقرير اليومي لـ #فيروس_كورونا الجديد.#كلنا_مسؤول #واس_عام pic.twitter.com/w2SAGjl0Q2
إلى ذلك أوضح المتحدث باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي في الإفادة اليومية حول مستجدات كورونا أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 28650 منها حرجة 372.
كما أعلن تسجيل 2284 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 43520.
وقال المتحدث إن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغ 390 بعد تسجيل 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبين العبد العالي أن تأثير حرارة الشمس أو الطقس ومقولة أنه يقلل من نشاط الفيروس هو محل دراسة، لافتا إلى احتمالية أن يضر الإنسان تعرضه لحرارة الشمس في فترات طويلة.